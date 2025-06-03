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بعد طلاقها من السقا.. أول تعليق من مها الصغير على أنباء زواجها الجديد

07:08 م الثلاثاء 03 يونيو 2025
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    مها الصغير وأحمد السقا
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    الفنان أحمد السقا و زوجته مها الصغير
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    أحمد السقا وزوجته مها الصغير
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    أحمد السقا وزوجته مها الصغير
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    أحمد السقا والإعلامية مها الصغير
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    الفنان أحمد السقا وزوجته مها الصغير
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    مها الصغير وزوجها أحمد السقا
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    أحمد السقا ونجله ياسين وزوجته مها الصغير
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    أحمد السقا ونجله ياسين وزوجته مها الصغير 2
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    أحمد السقا وزوجته مها الصغير
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    أحمد السقا وزوجته مها الصغير 1 4
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    أحمد السقا وزوجته مها الصغير وابنهما وابنتهما
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    أحمد السقا وزوجته مها الصغير ونجلهما ياسين
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    السقا مع زوجته مها الصغير وابنهما ياسين
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القاهرة - مصراوي:
علقت الإعلامية مها الصغير، مقدمة برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على قناة cbc، على أنباء زواجها الجديد بعد طلاقها من الفنان أحمد السقا.

وقالت الصغير في بيان عبر حسابها على فيسبوك: "لقد التزمت الصمت طويلًا، وتحملت ما يفوق طاقتي، لا عن ضعف أو خوف، بل احترافا لنفسي ولأبنائي.. كنت دائما أؤمن بأن الكرامة تكمن في الصمت، وأن صون البيوت أولى من الخوض في التفاصيل".

وأضافت: "لكن يبدو أن هناك من لا يقدر ذلك، فيطلق الكلام دون وعي، ويخوض في أعراض الناس بأحاديث مغلوطة لا تمت إلى الحقيقة بصلة غير مدرك أن وراء كل كلمة قلوبا تتألم وبيوتا تتصدع.. لذا، أطلب من الجميع بكل احترام أن يتركوا اسمي بعيدا عن أي سياق لا علاقة لي به، وألا يزج بي في أمور لم تصدر عني".

وتابعت: "إن لم تتوقف هذه التجاوزات، فسأتخذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تحفظ كرامتي وحقوق أبنائي وعائلتي.. فالسكوت ليس دائما دليل حكمة، وأحيانا يكون لزاما علينا أن نقف وقفة حازمة، لأن كرامة الإنسان ليست محلا للعبث أو موضعا للتسلية".

واختتمت الصغير بيانها بالآية القرآنية: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ".

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مها الصغير أحمد السقا طارق صبري
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