"حد عارف النيزك هينزل امتى".. هكذا علقت بشرى على الزلزال الأخير

كتب - معتز عباس:

علقت الفنانة بشرى على الزلزال الذي وقع اليوم الثلاثاء، على مناطق من القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات.

وكتبت بشرى على صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام: "ياجماعة حقيقي مفيش حاجة مستاهلة دة احنا بقينا بين الزلزال والزلزال زلزالين واعصار، يعني كفاية هري بقي لأنه ملهوش لزوم، حد عارف النيزك هينزل امتى".

وأصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بيانًا حول وقوع هزة أرضية اليوم الثلاثاء، حيث سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد هزة أرضية بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر.

يُذكر أن آخر أعمال بشرى الدرامية كانت في موسم رمضان 2025، حيث شاركت في مسلسلي "سيد الناس".

مسلسل سيد الناس إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منة فضالي، أحمد فهيم، أحمد رزق، ملك أحمد زاهر، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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