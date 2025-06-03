"مهرجان الجونة السينمائي" ينعى الفنانة الراحلة سميحة أيوب

كتبت- سهيلة أسامة:

نعى مهرجان الجونة السينمائي الفنانة الراحلة سميحة أيوب، التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء 3 يونيو.

وكتب المهرجان عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "ببالغ الحزن والأسى، ينعى مهرجان الجونة السينمائي الفنانة القديرة والنجمة المحبوبة، سميحة أيوب، التي رحلت عن عالمنا عن عمر ناهز 93 عامًا. تاركة وراءها إرثًا فنيًا عظيمًا وحضورًا متألقًا سيظل خالدًا في ذاكرة محبيها. نتقدم بأحر التعازي والمواساة لعائلتها في هذا المصاب الجلل".

ومن المقرر أن تُشيَّع الجنازة اليوم عقب صلاة العصر مباشرة من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

يُذكر أن الفنانة سميحة أيوب رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، بعد مسيرة فنية حافلة في المسرح، والسينما، والتلفزيون، عن عمر ناهز 93 عامًا.

تُعد سميحة أيوب من عمالقة المسرح العربي، إذ قدّمت مسيرة فنية طويلة تجاوزت 170 مسرحية، من بينها "رابعة العدوية"، "سكة السلامة"، "دماء على أستار الكعبة"، "أغا ممنون"، و"دائرة الطباشير القوقازية".

ولدت الراحلة في 8 مارس 1932 بحي شبرا في القاهرة، والتحقت بالمعهد العالي للتمثيل عام 1949، حيث تتلمذت على يد الفنان زكي طليمات.

بدأت مسيرتها الفنية عام 1947 من خلال فيلم "المتشردة"، وشاركت في ما يزيد عن 44 فيلمًا.

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