إلهام شاهين ووفاء عامر..بالصور نجوم الفن في جنازة سميحة أيوب

كتبت- نوران أسامة:

تصوير- محمود بكار:

شُيّع منذ قليل جثمان الفنانة القديرة سميحة أيوب إلى مثواها الأخير، وذلك من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وشهدت الجنازة حضور عدد من نجوم الفن، من بينهم وفاء عامر وإلهام شاهين و نور النبوي، ولقاء سويدان، ومديحة حمدي ونادية الجندي والمخرج أشرف فايق، والمخرج الكبير خالد جلال، وغيرهم من النجوم.

وكانت سميحة أيوب رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 93 عامًا.

تُعد الفنانة الراحلة من رواد المسرح العربي، حيث قدمت مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، تجاوزت خلالها 170 مسرحية، من أبرزها: "رابعة العدوية"، "سكة السلامة"، "دماء على أستار الكعبة"، "أغا ممنون"، و"دائرة الطباشير القوقازية".

وُلدت سميحة أيوب في 8 مارس 1932 بحي شبرا في القاهرة، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1949، حيث تتلمذت على يد الفنان الكبير زكي طليمات.

بدأت مسيرتها الفنية عام 1947 بفيلم "المتشردة"، وشاركت لاحقًا في أكثر من 44 فيلمًا سينمائيًا، إلى جانب أعمالها التلفزيونية والإذاعية المميزة.

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