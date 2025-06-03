بعنوان "أنا رئيسها" محمد رمضان يطرح أحدث أعماله الغنائية

كتبت- نوران أسامة:

طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية بعنوان "أنا رئيسها"، وطرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

ونشر "رمضان" مقطع فيديو من الأغنية عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "بإذن الله أنا رئيسها بكرا يوم الأربع الساعة ٤ بتوقيت القاهرة على جميع المنصات، ثقة في الله نجاح".

وعلى جانب آخر، طرح محمد رمضان مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان "طيبة تاني لا" عبر موقع "يوتيوب" وعدد من المنصات الموسيقية.

ويخوض رمضان بطولة فيلم "أسد"، والمقرر طرحه قريبًا في دور العرض، ويشاركه البطولة: ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، رزان جمال، والعمل من تأليف وإخراج محمد دياب.

اقرأ أيضًا:

"خس النص من الحزن".. أحمد السقا يثير الجدل في عيد ميلاد أسماء جلال

بـ"شورت"..أحدث ظهور لـ ليلى علوي في دهب والجمهور يعلق (صور)

سيدة المسرح في ذمة الله.. وفاة الفنانة سميحة أيوب داخل شقتها بالزمالك

وئام مجدي تستعيد ذكرياتها مع جدتها: "مملة الدنيا وانتي مش هنا"

انفصلت عنه وأنا بحبه.. ماذا قالت سميحة أيوب عن محمود مرسي؟