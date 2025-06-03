أنوسة كوتة توجه رسالة لـ مها الصغير:"أنا نفسي أطبطب عليها واحضنها"

كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت مدربة الأسود أنوسة كوتة رسالة دعم للإعلامية مها الصغير، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت أنوسة: "أنا نفسي أطبطب على مها الصغير وأحضنها، ومش عايزة أعرف مين الصح أو الغلط في اللي حصل".

يُذكر أن الفنان أحمد السقا أعلن مؤخرًا انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، بعد زواج دام 26 عامًا، مشيرًا إلى أن الانفصال وقع منذ 6 أشهر، وتم الطلاق رسميًا قبل شهرين، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

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