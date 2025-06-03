وزيرة التضامن تنعى الفنانة سميحة أيوب: " صوت امرأة لا يُنسى"

كتبت- نوران أسامة:

نعت وزيرة التضامن مايا مرسي الفنانة الراحلة سميحة أيوب التي وافتها المنية صباح اليوم عن عمر ناهز الـ 93 عامًا.

ونشرت "مايا"، صورة أرشيفية للراحلة، عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك"، وكتبت: "وداعًا لسيدة المسرح العربي، وداعًا لصوت امرأة لا يُنسى.. وصمود لا ينكسر، وموهبة لا تتكرر".

وتابعت: "بقلوب يملأها الحزن، نودّع اليوم رمزًا من رموز الفن والإرادة؛ سيدة المسرح العربي، القديرة "سميحة أيوب"، التي لم تكن يوماً مجرد فنانة، بل كانت مدرسة في القوة، وفي الرقي، وفي عشق الوطن، يهز صوتها جنبات معبد الكرنك، ويملأ حضورها الشاشات في الضوء الشارد، وأدهم الشرقاوي، وأرض النفاق، وفجر الإسلام، وتشارك على خشبة المسرح قضايا الناس والنساء، وجعلت من كل دور تؤديه رسالة، ومن كل كلمة تقولها موقفًا، وأثرت المسرح العربي بنصوص جادة وإخراج احترافي، ودفعت بالكثير من المواهب إلى الساحة".

وأضافت: "كانت الراحلة الكريمة صوتًا نسائيًا حرًا في زمن صعب، وإرثًا فنيًا يعلّم الأجيال أن الفن لا يُؤدى، بل يُعاش، علمتنا أن الكرامة لا تُختزل، وأن الشموخ الأنثوي يمكن أن يملأ المسرح والبيت والشارع.، وكان تكريمها من خلال السيد الرئيس في عيد الشرطة ٢٠٢٤، وحديثه عنها وصعوده إلى المسرح لتحيتها، بالغ الأثر والفخر بهذه السيدة التي أثرت الفن لنحو ٧ عقود".

واختتمت قائلة: "أعزي أسرتها، وأبنائها من محبيها، وكل فنانات وفناني مصر والعالم العربي، لقد فقدنا أيقونة، لكننا لم نفقد الأثر، سميحة باقية، في وجداننا، في مسارحنا، في وجوه النساء اللاتي شجّعتهن على أن يقفن ويعبّرن ويحلمن، رحمة الله على سيدة الحضور والهيبة".

ومن المقرر أن تُشيَّع الجنازة اليوم عقب صلاة العصر مباشرة من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

تُعد سميحة أيوب من عمالقة المسرح العربي، إذ قدّمت مسيرة فنية طويلة تجاوزت 170 مسرحية، من بينها "رابعة العدوية"، "سكة السلامة"، "دماء على أستار الكعبة"، "أغا ممنون"، و"دائرة الطباشير القوقازية".

ولدت الراحلة في 8 مارس 1932 بحي شبرا في القاهرة، والتحقت بالمعهد العالي للتمثيل عام 1949، حيث تتلمذت على يد الفنان زكي طليمات.

بدأت مسيرتها الفنية عام 1947 من خلال فيلم "المتشردة"، وشاركت في ما يزيد عن 44 فيلمًا.

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