أول تعليق من مها الصغير بعد تخرج ابنتها "نادية":"حبيبة أمها"

كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الإعلامية مها الصغير صورة تجمعها مع ابنتها "نادية"، عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

وظهرت مها في الصورة وهي تحتضن ابنتها، ونشرتها على أنغام أغنية "أمورتي الحلوة" للفنانة صباح، وعلقت مها عليها قائلة: "حبيبة أمها".

واحتفل السقا مؤخرًا بتخرّج ابنته، ونشر صورة لها عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلّق: "بنتي وحبيبتي.. دايمًا فخور بيكي، مبروك يا حبيبة قلبي، ويارب دايمًا أشوفك أنجح وأسعد بنت في الدنيا.. بحبك".

يُذكر أن الفنان أحمد السقا أعلن مؤخرًا انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، بعد زواج دام 26 عامًا، مشيرًا إلى أن الانفصال وقع منذ 6 أشهر، وتم الطلاق رسميًا قبل شهرين، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

اقرأ أيضًا:

"خس النص من الحزن".. أحمد السقا يثير الجدل في عيد ميلاد أسماء جلال

بـ"شورت"..أحدث ظهور لـ ليلى علوي في دهب والجمهور يعلق (صور)

سيدة المسرح في ذمة الله.. وفاة الفنانة سميحة أيوب داخل شقتها بالزمالك

و