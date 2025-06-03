إعلان

أول تعليق من مها الصغير بعد تخرج ابنتها "نادية":"حبيبة أمها"

03:25 م الثلاثاء 03 يونيو 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مها الصغير وابنتها نادية
  • عرض 12 صورة
    مها الصغير وابنتها على السجادة الحمراء بالجونة
  • عرض 12 صورة
    أحمد السقا وزوجته مها الصغير وابنهما وابنتهما
  • عرض 12 صورة
    السقا مع زوجته مها الصغير وابنهما ياسين
  • عرض 12 صورة
    مها الصغير وابنتها على السجادة الحمراء بالجونة
  • عرض 12 صورة
    مها الصغير وابنتها
  • عرض 12 صورة
    هل انفصلا؟.. مها الصغير تعاود إثارة الجدل وتحذف صورها مع السقا
  • عرض 12 صورة
    أحمد السقا وزوجته مها الصغير
  • عرض 12 صورة
    مها الصغير في العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 12 صورة
    أول تعليق من مها الصغير بعد نشر صفحة منسوبة للسقا أنباء عن انفصالهما_3
  • عرض 12 صورة
    الإعلامية مها الصغير
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الإعلامية مها الصغير صورة تجمعها مع ابنتها "نادية"، عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

وظهرت مها في الصورة وهي تحتضن ابنتها، ونشرتها على أنغام أغنية "أمورتي الحلوة" للفنانة صباح، وعلقت مها عليها قائلة: "حبيبة أمها".

واحتفل السقا مؤخرًا بتخرّج ابنته، ونشر صورة لها عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلّق: "بنتي وحبيبتي.. دايمًا فخور بيكي، مبروك يا حبيبة قلبي، ويارب دايمًا أشوفك أنجح وأسعد بنت في الدنيا.. بحبك".

يُذكر أن الفنان أحمد السقا أعلن مؤخرًا انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، بعد زواج دام 26 عامًا، مشيرًا إلى أن الانفصال وقع منذ 6 أشهر، وتم الطلاق رسميًا قبل شهرين، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

مها الصغير وابنتها

اقرأ أيضًا:

"خس النص من الحزن".. أحمد السقا يثير الجدل في عيد ميلاد أسماء جلال

بـ"شورت"..أحدث ظهور لـ ليلى علوي في دهب والجمهور يعلق (صور)

سيدة المسرح في ذمة الله.. وفاة الفنانة سميحة أيوب داخل شقتها بالزمالك

و

مها الصغير نادية تخرج ابنة مها الصغير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزيرة التضامن تنعى الفنانة سميحة أيوب: " صوت امرأة لا يُنسى"

إعلان

إعلان

نور النبوي ونادية الجندي ومديحة حمدي .. 20 صورة من جنازة الفنانة سميحة أيوب
الطريق إلى البرلمان| مجدي الجلاد يكشف عن فرص حزب النور في البرلمان المقبل
خاص| القبض على 5 من المتهمين بالتنقيب عن الآثار بقصر ثقافة الأقصر