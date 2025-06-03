كتبت- نوران أسامة:

وجهت الإعلامية مها الصغير رسالة غامضة أثارت بها جدل المتابعين وجاء ذلك بعد أيام من خبر انفصالها عن زوجها الفنان أحمد السقا.

وشاركت مها، منشور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة" وجاء خلاله: "دعوة المظلوم، حسبنا الله فيمن قال فينا ماليس فينا ونسب إلينا ما لم نفعل، وتجاوز في حقنا وأنكر فعلنا من خير وكفى بالله شهيدًا".

وكان الفنان أحمد السقا احتفل مؤخرًا بتخرّج ابنته، ونشر صورة لها عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلّق: "بنتي وحبيبتي.. دايمًا فخور بيكي، مبروك يا حبيبة قلبي، ويارب دايمًا أشوفك أنجح وأسعد بنت في الدنيا.. بحبك".

يُذكر أن الفنان أحمد السقا أعلن مؤخرًا انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، بعد زواج دام 26 عامًا، مشيرًا إلى أن الانفصال وقع منذ 6 أشهر، وتم الطلاق رسميًا قبل شهرين، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

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