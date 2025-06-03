"موت ابني".. سميحة أيوب تتحدث عن أصعب لحظة في حياتها

كتبت- سهيلة أسامة:

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء الفنانة سميحة أيوب، عن عمر ناهز 93 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة في المسرح والسينما والتلفزيون.

وتحدثت الفنانة سميحة أيوب عن أصعب المواقف التي مرت بها، وهي فقدان نجلها، وقالت خلال لقاء سابق في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي: "في مواقف كثيرة جدًا صعبة، لكن موت ابني دي أصعب حاجة، ومش عليا أنا بس، دي على أي ست تمرّ بهذه اللحظة، دي أصعب حاجة بالنسبة لي، الحمد لله".

يذكر أن من المقرر أن تُشيَّع الجنازة اليوم عقب صلاة العصر مباشرة من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

تُعد سميحة أيوب من عمالقة المسرح العربي، إذ قدّمت مسيرة فنية طويلة تجاوزت 170 مسرحية، من بينها "رابعة العدوية"، "سكة السلامة"، "دماء على أستار الكعبة"، "أغا ممنون"، و"دائرة الطباشير القوقازية".

ولدت الراحلة في 8 مارس 1932 بحي شبرا في القاهرة، والتحقت بالمعهد العالي للتمثيل عام 1949، حيث تتلمذت على يد الفنان زكي طليمات.

بدأت مسيرتها الفنية عام 1947 من خلال فيلم "المتشردة"، وشاركت في ما يزيد عن 44 فيلمًا.

اقرأ أيضًا:

سيدة المسرح في ذمة الله.. وفاة الفنانة سميحة أيوب داخل شقتها بالزمالك

وئام مجدي تستعيد ذكرياتها مع جدتها: "مملة الدنيا وانتي مش هنا"

انفصلت عنه وأنا بحبه.. ماذا قالت سميحة أيوب عن محمود مرسي؟