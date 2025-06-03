"أبويا وحبيبي".. رسائل مؤثرة متبادلة بين أحمد السقا وابنه حمزة

كتبت- نوران أسامة:

شارك حمزة السقا، نجل الفنان أحمد السقا، صورة تجمعه بوالده عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

ووجّه له رسالة كتب فيها: "أبويا وصاحبي وضهري، وأغلى حاجة في حياتي، ربنا يخليك ليا".

ليرد عليه الفنان أحمد السقا قائلاً: "حبيبي وسندي، ربنا يحفظك ويخليك ليا إنت وأخواتك دايمًا يارب."

وكان الفنان أحمد السقا احتفل مؤخرًا بتخرّج ابنته، ونشر صورة لها عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلّق: "بنتي وحبيبتي.. دايمًا فخور بيكي، مبروك يا حبيبة قلبي، ويارب دايمًا أشوفك أنجح وأسعد بنت في الدنيا.. بحبك".

يُذكر أن الفنان أحمد السقا أعلن مؤخرًا انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، بعد زواج دام 26 عامًا، مشيرًا إلى أن الانفصال وقع منذ 6 أشهر، وتم الطلاق رسميًا قبل شهرين، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

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