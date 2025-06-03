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عبد الرحيم كمال ناعيا الراحلة سميحة أيوب:" كانت مهمومة بالفن"

01:49 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

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كتب-مصطفى حمزة:

نعى الكاتب عبد الرحيم كمال "رئيس جهاز الرقابة على المصنفات"، الفنانة الراحلة سميحة أيوب، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب عبد الرحيم كمال، عبر صفحته في موقع فيسبوك، ناعيا الفنانة الراحلة :" إلى رحمة الله الفنانة المصرية القديرة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب صاحبة التاريخ الفني المشرف، والرصيد الفارق قدمت مسرحيات عالمية ومسرحيات عربية ومصرية لمؤلفين، ومخرجين كبار وصفق لها سارتر في إعجاب بطريقة الأداء وشد على يدها، وكانت خفيفة الظل قادرة على تقديم الكوميديا الراقية اللطيفة".

وتابع:" والتقيت بها عدة مرات فكانت مهمومة بالفن صاحبة عقل نشط واعي، قادرة على أن تدير حوار جاد صريح، شغوفة بالمستقبل رغم ما تحمل من ماضي عريق مزدهر".

ورحلت الفنانة سميحة أيوب، عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 93 عاما، بعد مشوار فني حافل أثرت به الفن المصري والعربي.

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عبد الرحيم كمال سميحة أيوب وفاة سميحة أيوب
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