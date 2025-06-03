كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة يسرا، الفنانة الراحلة سميحة أيوب، التي وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 93 عامًا.

ونشرت يسرا صورة أرشيفية للراحلة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي في وفاة سيدة المسرح العربي، أستاذتي الغالية سميحة أيوب".

وتابعت: "الإنسانة العظيمة والفنانة اللي كانت مثال للالتزام والرقي، وجسّدت بعطائها معنى الفن الحقيقي، تغمدها الله بواسع رحمته، وألهم العائلة الكريمة ومحبيها الصبر والسلوان".

ومن المقرر أن تُشيَّع الجنازة اليوم عقب صلاة العصر مباشرة من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

يُذكر أن الفنانة سميحة أيوب رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، بعد مسيرة فنية حافلة في المسرح، والسينما، والتلفزيون، عن عمر ناهز 93 عامًا.

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