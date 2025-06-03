نبيلة عبيد تنعى الفنانة سميحة أيوب: "فقدنا قامة شامخة وأيقونة خالدة"

كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة نبيلة عبيد، الفنانة الراحلة سميحة أيوب، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء 3 يونيو.

وكتبت "عبيد" عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "سيدة المسرح العربي وأيقونة الفن الخالدة برحيلها فقد الفن العربي قامة شامخة أثرت وجدان الملايين بأدائها القوي وقدرتها الفائقة على تجسيد مختلف الشخصيات".

وأضافت: "ستظل ذكراها خالدة في قلوب محبيها، وإلهامًا للأجيال القادمة من الفنانين والمبدعين، وداعًا للفنانة الكبيرة سميحة أيوب".

ومن المقرر أن تُشيَّع الجنازة اليوم عقب صلاة العصر مباشرة من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

تُعد سميحة أيوب من عمالقة المسرح العربي، إذ قدّمت مسيرة فنية طويلة تجاوزت 170 مسرحية، من بينها "رابعة العدوية"، "سكة السلامة"، "دماء على أستار الكعبة"، "أغا ممنون"، و"دائرة الطباشير القوقازية".

ولدت الراحلة في 8 مارس 1932 بحي شبرا في القاهرة، والتحقت بالمعهد العالي للتمثيل عام 1949، حيث تتلمذت على يد الفنان زكي طليمات.

بدأت مسيرتها الفنية عام 1947 من خلال فيلم "المتشردة"، وشاركت في ما يزيد عن 44 فيلمًا.

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