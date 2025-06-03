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ياسين أحمد السقا يحذف صور والدته مها الصغير من حسابه على "إنستجرام"

01:31 م الثلاثاء 03 يونيو 2025
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    أحمد السقا ونجله
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    الفنانة نجلاء بدر وأحمد السقا
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    أحمد السقا ونجله (1)
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    أحمد السقا ونجله ياسين وزوجته مها الصغير 2
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    أحمد السقا ونجله ياسين
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    أحمد السقا ونجله ياسين 3
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    أحمد السقا ونجله ياسين 2
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    أحمد السقا ونجله ياسين وزوجته مها الصغير
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    أحمد السقا ونجله ياسين
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    أحمد السقا وزوجته مها الصغير ونجلهما ياسين
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كتبت- نوران أسامة:

حذف الفنان الشاب ياسين أحمد السقا جميع الصور التي جمعته بوالدته الإعلامية مها الصغير من حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وذلك بعد إعلان انفصالها عن الفنان أحمد السقا، بعد زواج استمر 26 عامًا.

وأعلن السقا انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، عبر حسابه على "فيسبوك"، مؤكد أن الانفصال تم منذ 6 أشهر وتم الطلاق الرسمي منذ شهرين.

يذكر أن الفنان ياسين السقا شارك في موسم رمضان بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي. هنا

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