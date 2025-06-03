فيفي عبده تنعى الفنانة سميحة أيوب وتطالب الجمهور: "برجاء الدعاء لها"

كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة فيفي عبده، الفنانة الراحلة سميحة أيوب، التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 93 عامًا.

ونشرت "فيفي" صورة للراحلة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله الفنانة الكبيرة، سيدة المسرح العربي، سميحة أيوب. ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة، ويصبر أهلها وأحبابها. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

ومن المقرر أن تُشيَّع الجنازة اليوم عقب صلاة العصر مباشرة من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

يُذكر أن الفنانة سميحة أيوب رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، بعد مسيرة فنية حافلة في المسرح، والسينما، والتلفزيون، عن عمر ناهز 93 عامًا.

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