بكلمات مؤثرة حنان مطاوع تنعى سميحة أيوب

كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة حنان مطاوع الفنانة الراحلة سميحة أيوب، التي وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 93 عامًا.

ونشرت حنان، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، صورة للراحلة، وكتبت: "بكل الحزن أنعى اليوم وفاة سيدة المسرح العربي، الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، اللهم أرحمها وأغفر لها، تركت لنا إرثًا لا يُنسى من الإبداع والفن والعطاء".

وكشف مصدر مطّلع أن الفنانة سميحة أيوب فارقت الحياة داخل شقتها بحي الزمالك، موضحًا أن الجثمان لا يزال داخل الشقة الواقعة بالعقار رقم 55 بشارع محمد مظهر، في انتظار وصول نجلها.

من جانبه، أكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، خبر الوفاة في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قائلًا: "الفنانة سميحة أيوب في ذمة الله".

وتُعد سميحة أيوب من عمالقة المسرح العربي، حيث قدّمت مسيرة فنية طويلة تجاوزت 170 مسرحية، من بينها "رابعة العدوية"، "سكة السلامة"، "دماء على أستار الكعبة"، "أغا ممنون"، و"دائرة الطباشير القوقازية".

ولدت الراحلة في 8 مارس 1932 بحي شبرا في القاهرة، والتحقت بالمعهد العالي للتمثيل عام 1949، حيث تتلمذت على يد الفنان زكي طليمات.

بدأت مسيرتها الفنية عام 1947 من خلال فيلم "المتشردة"، وشاركت في ما يزيد عن 44 فيلمًا.

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