كتبت- نوران أسامة:

نعى الفنان حسين فهمي، الفنانة الراحلة سميحة أيوب، التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 93 عامًا.

ونشر "فهمي" صورة أرشيفية للراحلة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت اليوم الفنانة القديرة سميحة أيوب، وبوفاتها فقد المسرح المصري والعربي إحدى عملاقات التمثيل المسرحي. نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته."

وعلم "مصراوي" من مصدر مقرّب أن الجثمان سيُشيّع اليوم عقب صلاة العصر مباشرة من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وكانت الفنانة سميحة أيوب قد رحلت عن عالمنا صباح اليوم، بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، قدّمت خلالها أعمالًا متميزة في المسرح، والسينما، والتلفزيون.

وكشف مصدر مطّلع أن الراحلة فارقت الحياة داخل شقتها بحي الزمالك، موضحًا أن الجثمان لا يزال داخل العقار رقم 55 بشارع محمد مظهر، انتظارًا لوصول نجلها.

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