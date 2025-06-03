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بعد صلاة العصر.. تعرف على مكان جنازة الفنانة الراحلة سميحة أيوب

12:41 م الثلاثاء 03 يونيو 2025
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    سميحة أيوب
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    سميحة أيوب
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    رسالة سميحة أيوب للرئيس السيسي
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    سميحة أيوب
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    سميحة أيوب (3)
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    سميحة أيوب (2)
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    سميحة أيوب
  • عرض 19 صورة
    سميحة أيوب
  • عرض 19 صورة
    سميحة أيوب (1)
  • عرض 19 صورة
    سميحة أيوب
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    سميحة أيوب
  • عرض 19 صورة
    المخرج أشرف فايق والفنانة الكبيرة سميحة أيوب والفنان محمد رياض
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    الفنانة الكبيرة سميحة أيوب
  • عرض 19 صورة
    سميحة أيوب
  • عرض 19 صورة
    سميحة أيوب (1)
  • عرض 19 صورة
    سميحة أيوب
  • عرض 19 صورة
    سميحة أيوب
  • عرض 19 صورة
    سميحة أيوب
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كتبت- سهيلة أسامة:

رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، عن عمر ناهز 93 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة في المسرح والسينما والتلفزيون.

وتُشيَّع الجنازة اليوم عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء الفنانة سميحة أيوب، عن عمر ناهز 93 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة في المسرح والسينما والتلفزيون.

وكشف مصدر مطّلع أن الفنانة سميحة أيوب فارقت الحياة داخل شقتها بحي الزمالك، موضحًا أن الجثمان لا يزال داخل الشقة الواقعة بالعقار رقم 55 بشارع محمد مظهر.

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