نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنانة الراحلة سميحة أيوب

كتبت- نوران أسامة:

نعت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، في بيان لها، الفنانة الراحلة سميحة أيوب، التي وافتها المنية اليوم، عن عمر ناهز 93 عامًا.

وجاء في بيان النقابة، الذي نُشر عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة الكبيرة سميحة أيوب".

وأضاف البيان: "وتتقدم النقابة، برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة، بخالص التعازي إلى أسرة الفقيدة، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكشف مصدر مطّلع أن الفنانة سميحة أيوب فارقت الحياة داخل شقتها بحي الزمالك، موضحًا أن الجثمان لا يزال داخل الشقة الواقعة بالعقار رقم 55 بشارع محمد مظهر، في انتظار وصول نجلها.

من جانبه، أكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، خبر الوفاة في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قائلًا: "الفنانة سميحة أيوب في ذمة الله".

وتُعد سميحة أيوب من عمالقة المسرح العربي، حيث قدّمت مسيرة فنية طويلة تجاوزت 170 مسرحية، من بينها "رابعة العدوية"، "سكة السلامة"، "دماء على أستار الكعبة"، "أغا ممنون"، و"دائرة الطباشير القوقازية".

ولدت الراحلة في 8 مارس 1932 بحي شبرا في القاهرة، والتحقت بالمعهد العالي للتمثيل عام 1949، حيث تتلمذت على يد الفنان زكي طليمات.

بدأت مسيرتها الفنية عام 1947 من خلال فيلم "المتشردة"، وشاركت في ما يزيد عن 44 فيلمًا.

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