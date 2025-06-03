شيري عادل تتصدر تريند محرك البحث "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدّر اسم الفنانة شيري عادل تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك عقب تكريمها في مهرجان القاهرة للسينما الفرانكوفونية، تقديرًا لمسيرتها الفنية المميزة في السينما والدراما التليفزيونية.

وشهد حفل ختام المهرجان حضورًا كبيرًا من نجوم الفن والإعلام، إلى جانب عدد من السفراء وصنّاع الأفلام، كما تضمن الحفل إعلان وتوزيع جوائز مسابقات المهرجان في مختلف فئاتها، بحضور لجان التحكيم الرسمية.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة شيري عادل كان مسلسل "الوصفة السحرية"، الذي شارك في بطولته عدد من النجوم، من بينهم: إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد.

المسلسل من تأليف ورشة "مصنع الحكايات" بإشراف الكاتب هاني سرحان، ومن إخراج خيري سالم.

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