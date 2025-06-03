رانيا يوسف تشارك جوهرة في حدث ضخم للرقص الشرقي بأبوظبي

كتبت- نوران أسامة:

أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن مشاركتها في فعالية كبيرة للرقص الشرقي تُقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إلى جانب الراقصتين الروسية جوهرة، والأرجنتينية جورجينا، بالإضافة إلى راقصة ثالثة تُدعى "بيبي".

وشاركت الجهة المنظمة للحفل منشورًا ترويجيًا للحدث عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، تحت عنوان "Tabla by Rania"، وأرفقته بتعليق جاء فيه: "بنات أبوظبي، جهزن أنفسكن لليلة لا تُنسى! أكبر حدث للرقص الشرقي سيكون في (ريم مول).. نحتفل معكن في الافتتاح التجريبي لاستوديو Tabla by Rania."

ووفقًا لما ورد في الإعلان، فإن الفعالية مخصصة للسيدات فقط ممن تجاوزن 16 عامًا، ولا يُسمح بحضور الرجال، كما شددت قواعد المشاركة على منع التصوير أو الدخول بـ الهواتف المحمولة أو الساعات الذكية.

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