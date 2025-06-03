"يا عزيز مصر شعبك بيحبك".. رسالة سميحة أيوب للرئيس السيسي

كتبت- سهيلة أسامة:

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء الفنانة سميحة أيوب، عن عمر ناهز 93 عامًا، بعد مسيرة فنية في المسرح والسينما والدراما.

وكانت سميحة أيوب ظهرت في وقت سابق خلال الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة، إذ رحّب بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل خاص بعد تقديم فيلم تسجيلي عن بطولات الشرطة المصرية.

وعبّرت الفنانة الراحلة عن سعادتها بلقاء الرئيس، قائلة: "أنا كانت أمنيتي إني أقابل حضرتك وأسلم عليك"، ليستجيب الرئيس السيسي على الفور ويصعد إلى المسرح لتحيتها، ويقوم بتقبيل رأسها تقديرًا لمكانتها الفنية والإنسانية.

ووجّهت سميحة أيوب الشكر للرئيس السيسي، قائلة: "شكرًا يا عزيز مصر كلنا بنحبك، وشعبك بيحبك، شكرًا على الأمن والأمان، الشعب كله حاسس بكل إنجازاتك".

يُذكر أن سميحة أيوب كانت تُعد واحدة من أبرز رموز المسرح العربي، ولقبت بـ"سيدة المسرح العربي".

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