"وداعا سيدة المسرح".. إسعاد يونس تنعى سميحة أيوب

كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة إسعاد يونس، الفنانة الراحلة سميحة أيوب التي رحلت عن عالمنا قبل ساعات قليلة عن عمر ناهز 93 عاما.

ونشرت إسعاد صورة أرشيفية تجمعها بالراحلة، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "وداعا سيدة المسرح، إنا لله و إنا اليه راجعون".

وأكد مصدر مطلع أفاد بأن سيدة المسرح العربي لفظت أنفاسها الأخيرة داخل شقتها بحي الزمالك.

أوضح المصدر أن الجثمان لم يغادر شقتها بالعقار رقم 55 بشارع محمد مظهر انتظارا لوصول ابنها.

وتعد الفنانة سميحة أيوب من عمالقة المسرح، فلديها مسيرة فنية طويلة ما يقرب من 170 مسرحية، منها "رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، دائرة الطباشير القوقازية".

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