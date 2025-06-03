سيدة المسرح في ذمة الله.. وفاة الفنانة سميحة أيوب داخل شقتها بالزمالك

كتب - محمد شعبان ومصطفى حمزة:

رحلت عن عالمنا، صباح اليوم الثلاثاء، الفنانة سميحة أيوب عن عمر ناهز 93 عاما.

مصدر مطلع أفاد بأن سيدة المسرح العربي لفظت أنفاسها الأخيرة داخل شقتها بحي الزمالك.

أوضح المصدر أن الجثمان لم يغادر شقتها بالعقار رقم 55 بشارع محمد مظهر انتظارا لوصول ابنها.

وأكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاة سيدة المسرح، قائلا لمصراوي "سميحة أيوب في ذمة الله".