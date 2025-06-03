لماذا لا يرغب تامر حسني في دخول ابنته تاليا المجال الفني؟

كتبت- منى الموجي:

قال المطرب تامر حسني إنه لا يرغب في دخول ابنته تاليا المجال الفني، خوفا عليها من الصعوبات التي من الممكن أن تواجهها.

وتابع في حواره مع برنامج ET بالعربي متحدثا عن موهبة تاليا ورغبتها في العمل بالفن: "بتقولي كده دايما، بفهمها إن ممكن أعملها ده لو عندها الموهبة حقيقي، وأساعدها تدور على أحلامها بس لازم تكون موهوبة بجد".

وأضاف "بس لو بتتكلمي على قلبي، من جوايا أنا مش نفسي لأن المجال صعب قوي، صعب بطريقة مش عادية، منتقديه جارحين قوي، عايز حد اتمرن على تلقي الصدمات والتعليقات الصادمة، وقلب البنات بيبقى رقيق، ممكن تسمع كلمة تأثر في نفسيتها، وبعدين هي بطلة هي وأمايا بطلات وآدم بيلعب كورة، وأتمنى يبقوا في الرياضة ويحققوا بطولات زي ما بيعملوا دلوقتي، بس هما طبعا معذورين شايفين باباهم تامر ومامتهم بسمة غصب عنهم هيحبوا".

جدير بالذكر أن تامر حسني يُعرض له حاليا فيلم "ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، ويشارك في البطولة: باسم سمرة، هنا الزاهد.

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