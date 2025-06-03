وئام مجدي تستعيد ذكرياتها مع جدتها: "مملة الدنيا وانتي مش هنا"

كتب - معتز عباس:

استعادت الفنانة وئام مجدي ذكرياتها مع جدتها التي رحلت الأسبوع الماضي.

ونشرت وئام مقطع فيديو يضم لقطات مؤثرة جمعتها بجدتها قبل رحيلها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "مملة اوي الدنيا وانتى مش هنا، بحبك يا حلوة، أغنيتنا المفضلة يا تاتي".

أعلنت الفنانة وئام مجدي، الأسبوع الماضي، وفاة جدتها "نوال"، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توفيت إلى رحمة الله تيته نوال حبيبتي أدعولها".

واشتهرت وئام مجدي بمشاركة فيديوهات لها مع جدتها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو عام ونصف، قبل أن تعلن في يناير الماضي عن تعرض جدتها لوعكة صحية.

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