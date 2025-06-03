هنا شيحة بإطلالة جريئة ورشا مهدي على البحر.. لقطات النجوم خلال ٢٤ ساعة

إعداد- مصراوي:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الساعات الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال ٢٤ ساعة:

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جريئة .

جنا دياب

نشرت جنا عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من داخل أحد الأندية.

نادين نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها على شاطئ البحر.

مي القاضي

نشرت الفنانة مي القاضي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة حازت على إعجاب جمهورها.