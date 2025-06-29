"محدش هيجي زيها".. ماذا قالت سلمى أبو ضيف عن تشبيهها بـ شريهان؟

كتب - معتز عباس:

قالت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، إن تشبيهها بالنجمة الإستعراضية شريهان ظلم لها.

وأضافت "سلمى"، في تصريح خاص لبرنامج "عرب وود"، على موقع "انستجرام": "نفسي أعمل حاجة استعراضية مفيش حد بيعمل استعراض احسن من شريهان، مظنش لا حد جيه ولا حد هيجي تاني، عمري ما شوفتها ولا قابلتها ونفسي أشوفها في حياتي".

وعن تشبيهها بـ شريهان، علقت: "لما بسمع كده بنسبسط اوي هي أيقونة لا تتكرر".

وتشارك سلمى أبو ضيف في فيلم "إذما" من بطولة أحمد داود، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، وعدد آخر من الفنانين، تأليف وإخراج الكاتب محمد صادق.

كما شاركت سلمى أبو ضيف شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي عُرض في موسم رمضان 2024، وشاركها البطولة كل من ليلى أحمد زاهر، انتصار، أحمد الرافعي، محمد محمود، إنعام سالوسة، يوسف عمر، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وفرح يوسف. المسلسل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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