فاروق فلوكس: بوست إيد فؤاد المهندس علشان ميزعلش مني

كتبت- منال الجيوشي

تحدث الفنان فاروق فلوكس، عن علاقته بالنجم فؤاد المهندس، خاصة في أيامه الأخيرة، موضحاً أنه كان في السعودية لأداء مناسك العمرة لكن المهندس غضب منه لأنه لم يأتي لزيارته.

وتابع فلوكس، حديثه خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2"، قائلاً: "كان في بيني وبين فؤاد المهندس مواقف تزعل زي أي بني آدم، وهو طلع في أحد البرامج وقال إنه زعلان مني لأنه كان تعبان وأنا مروحتش له، وأنا وقتها كنت في السعودية بعمل عمرة، ولما جيت مصر بكلمه حمد الله على السلامة زعل مني أوي وحاولت أكلمه مفيش فايدة، لغاية ما روحت له المسرح وبوست إيده".

واستكمل: " فؤاد المهندس قالي لأ مش زعلان إزاي متجليش وأنا تعبان، قولتله كنت بعمل عمرة، قالي تسيب العمرة وتجيلي، وهو كان بيعتبرني ابنه البار لأني كنت براعيه وبهتم بيه".

واختتم فاروق فلوكس حديثه قائلاً أنه في حالة تقديم فنان سيرته الشخصية يجب أن يكون به مواصفات هامة مثل نبرة الصوت وطريقة المشي وأن يجيد التقمص وهناك نجوم يستطيعون تقديم شخصيته.