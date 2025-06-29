درع خاص.. تركي آل الشيخ ينشر فيديو لأسطورة المصارعة جون سينا

كتب- معتز عباس:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تقديم درع خاص للمصارع العالمي جون سينا بعد تتويجه بلقب "WWE" لمصارعة المحترفين، بعد التغلب على منافسه سي إم بانك.

ونشر تركي مقطع فيديو، أثناء تسليم جون سينا درع خاص، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "موسم_الرياض يقدّم درع خاص للمصارع العالمي جون سينا في عامه الأخير بعالم المصارعة".

يذكر أن هذا هو اللقاء الأول بين جون سينا وسي إم بانك في نزال فردي منذ 12 عاماً، ليفوز بلقب الـ "WWE" وبهذا، يحتفظ سينا باللقب قبل شهور قليلة من اعتزاله المصارعة بنهاية العام الجاري.

بدأ جون سينا البالغ من العمر 47 عامًا مسيرته كمصارع في نهاية التسعينات، وأصبح واحدًا من أشهر لاعبي مصارعة المحترفين لسنوات طويلة، كما حقق العديد من الألقاب في مختلف العروض.

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