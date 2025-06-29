كتبت- منال الجيوشي

تحدث الفنان فاروق فلوكس، خلال حديثه خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2"، عن قلة أعماله

وقال فلوكس: "محدش عرض عليا حاجة.. مش أنا اللي بنتج الأعمال دي، مليش سبب في اللي بيحصل ده ومش معقولة أروح أقول للمنتجين تعالوا شغلوني".

وأشار فاروق فلوكس، إلى أن غيابه الفني قد يرجع إلى أن كبار السن من الفنانين لا يطلبهم أحد، لأن الجيل الحالي من النجوم لهم وضعهم وقدرهم الكبير في السوق.

وأوضح أنه لم يعتزل الفن حسبما يقال من قبل البعض، مؤكداً: "كيف أعتزل الفن ولم يطلبني أحد في أي عمل، الجميع نساني ولم أجد أحد يهاتفني للمشاركة في أي فيلم أو مسلسل".