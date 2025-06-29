إعلان

محمد جمعة يعلن تعاقده مع شركة The Music Hub: "بداية مختلفة في حياتي الفنية"

08:33 م الأحد 29 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محمد جمعة
  • عرض 4 صورة
    محمد جمعة
  • عرض 4 صورة
    محمد جمعة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان محمد جمعة عن توقيعه عقد تعاون جديد مع شركة The Music Hub، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

ونشر جمعة صورًا أثناء توقيع العقد، وعلق: "خطوة مهمة في حياتي.. الحمد لله، مضيت عقد تعاون جديد مع شركة The Music Hub، ودي خطوة أنا فخور بيها جدًا، لأن الشراكة دي هتكون بداية لمرحلة مختلفة في حياتي الفنية، فيها شغل حقيقي ومزيكا حلوة، إن شاء الله تعجبكم".

وأضاف: "شكرًا لكل الناس اللي دايمًا ورايا وبتدعمني، وشكر خاص لإدارة The Music Hub على ثقتهم الغالية".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمد جمعة كان مسلسل "بيضة دهب"، الذي شارك في بطولته مع نخبة من نجوم الدراما، أبرزهم: صلاح عبد الله، إسلام إبراهيم، هنادي مهنا، نانسي صلاح، سامي مغاوري.

محمد جمعة شركة The Music Hub فيسبوك محمد جمعة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان