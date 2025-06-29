كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان محمد جمعة عن توقيعه عقد تعاون جديد مع شركة The Music Hub، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

ونشر جمعة صورًا أثناء توقيع العقد، وعلق: "خطوة مهمة في حياتي.. الحمد لله، مضيت عقد تعاون جديد مع شركة The Music Hub، ودي خطوة أنا فخور بيها جدًا، لأن الشراكة دي هتكون بداية لمرحلة مختلفة في حياتي الفنية، فيها شغل حقيقي ومزيكا حلوة، إن شاء الله تعجبكم".

وأضاف: "شكرًا لكل الناس اللي دايمًا ورايا وبتدعمني، وشكر خاص لإدارة The Music Hub على ثقتهم الغالية".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمد جمعة كان مسلسل "بيضة دهب"، الذي شارك في بطولته مع نخبة من نجوم الدراما، أبرزهم: صلاح عبد الله، إسلام إبراهيم، هنادي مهنا، نانسي صلاح، سامي مغاوري.