كتب - معتز عباس:

دافعت الفنانة شيماء سيف، عن المطربة شيرين عبد الوهاب، بعد موجة الانتقادات التي تعرّضت لها عقب حفلها الأخير في مهرجان "موازين"، بسبب إطلالتها وغنائها باستخدام تقنية "البلاي باك".

ونشرت شيماء، ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "شيرين حبيبتي النجمة صاحبة الصوت الرائع، أنا اخترتلها الفيديو ده اللى هي غلطت فيه في الكلمات وما شاء الله تداركت الموقف في لحظة، وده عشان بس يبان إنها مش بتغنى بلاي باك، وحتى لو هي غنت أول أغنية مع بداية دخولها المفروض منجلدهاش كدا".

وأضافت: "بالعكس عادي اعتبروها متوترة لأنها بقالها كتير مقابلتش جمهورها وبتشجع نفسها لكن احنا بقينا قاسيين أوي أوي، أرجوكم كفاية حتى لو حد غلط اسكتوا مش لازم كله يبقي ناقد فني وصاحب رأي وعبقرينو، كلنا لينا وقعات وذلات ومش ماشيين غير بستر ربنا، ودي نجمة المفروض نفتخر بيها ونشجعها ترجع وبقوة مش نكرهها في عيشتها".

وتابعت: "ياريت مننساش شیرین یعنی مشاعر، يعني عودتني الدنيا، یعنی طریقي، وأغنية اه ياليل.. بحبك يا شوشو يانجمة كبيرة".

وقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها، وبدأت الحفل بأغنية "حبيبي نساي"، و"أنا مش بتاعة الكلام ده"، "على بالي"، "صبري قليل"، "مين اختار"، "حبيب سنيني"، "أنا في الغرام"، و"الوتر الحساس"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ويُعد هذا الحفل هو الأول للفنانة شيرين عبدالوهاب بعد انتهاء أزمتها الأخيرة مع شركة "روتانا" في أبريل الماضي.

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