درة تخطف الأنظار من أحدث ظهور.. وكندة علوش تعلق

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت درة صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أيام في القاهرة"، والتي تفاعلت معها الفنانة كندة علوش.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أيقونة الجمال"، "الجمال الطبيعي"، "حلوة الحلوين"، "الله على الصور الحلوة".

يذكر أن درة شاركت في مهرجان روتردام للفيلم العربي، بفيلمها وين صرنا ضمن مسابقة الفيلم الوثائقي، بصفتها مخرجة ومنتجة للفيلم.

فيلم "وين صرنا" يتناول قصة نادين، امرأة شابة فلسطينية من غزة، التي جاءت إلى مصر بعد ثلاثة شهور من الحرب، حاملة ابنتيها الرضيعتين إيلاف وسلاف، التي أنجبتهما قبل الحرب بشهور بعد عناء خمس سنوات، أتت هي وأمها وأبيها وأخواتها السبعة، تاركة زوجها عبود في خيام النازحين، الذي لن يأتي إليها إلا بعد شهرين.

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