محمد فضل شاكر يدعو لوالده خلال حفله بمهرجان "موازين"

كتبت- نوران أسامة:

أحيا الفنان محمد فضل شاكر حفلًا غنائيًا مساء أمس، ضمن فعاليات الدورة الـ20 من مهرجان "موازين" الدولي.

وقدم شاكر خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه، من بينها: "فاكر"، "يا غايب"، "أحلى رسمة"، "معقول"، و"يا حياة الروح"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وخلال الحفل، طلب محمد فضل شاكر من الجمهور الدعاء لملك المغرب، ولوالده الفنان فضل شاكر، قائلًا: "الله يحفظ جلالة الملك محمد السادس، والله يفرّج هم فضل شاكر يا رب".

وشهدت الدورة الـ20 من مهرجان "موازين" مشاركة نخبة من نجوم الغناء العربي، إذ افتتحت الفنانة كارمن سليمان فعاليات المهرجان يوم 19 يونيو، كما شارك في إحياء الحفلات كل من: روبي، تامر عاشور، نانسي عجرم، ميريام فارس، صابر الرباعي، وكاظم الساهر.

اقرأ أيضًا:

تعرف على موعد حفل كارول سماحة في بيروت

حافي القدمين.. وائل كفوري يطرح أغنيته الجديدة "بدي أغير فيكي العالم"



