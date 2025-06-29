"القاتل لازم يتحاسب".. مدحت العدل ينعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي

كتبت- نوران أسامة:

نعى السيناريست مدحت العدل فتيات قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، ضحايا حادث الطريق الإقليمي المروع، الذي أودى بحياة 18 فتاة وسائق.

وكتب العدل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة: "بقلب موجوع، ننعى ببالغ الأسى ضحايا حادث المنوفية المفجع، 19 بنت من بناتنا وسائق، كانوا بيحاولوا يعيشوا بكرامة، لكن الطريق خطفهم قبل ما يوصلوا. ده مش مجرد حادث، دي مأساة تكسر القلب".

وتابع: "وطبعًا مفيش حاجة في الدنيا هتعوّض الخسارة، ولا هترجع البنات لحضن أهاليهم، لكن حقهم وحقنا كلنا لازم يرجع، والمسؤول عن هذا الإهمال القاتل لازم يتحاسب وينال جزاءه العادل. إنا لله وإنا إليه راجعون. قلوبنا مع أهالي الضحايا، ومع كل أم كانت مستنية بنتها ترجع... ومرجعتش".

وكان الطريق الإقليمي بالمنوفية، وتحديدا أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون، شهد حادثًا مروعًا، واصطدمت سيارة نقل ثقيل بسيارة أجرة "ميكروباص" كانت تقل 18 فتاة كن في طريقهن إلى حقل لجمع ثمار العنب، وأسفر الحادث عن مصرع 19 شخصًا، بينهم 18 فتاة وسائق الميكروباص، إضافة إلى إصابة 3 آخرين، اثنان منهم في حالة خطرة.

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