أيمن سليم يدافع عن شيرين عبد الوهاب بعد انتقادات حفل "موازين"

كتبت- سهيلة أسامة:

دافع السيناريست أيمن سليم عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد موجة الانتقادات التي تعرّضت لها عقب حفلها الأخير في مهرجان "موازين"، بسبب إطلالتها وغنائها باستخدام تقنية "البلاي باك".

وكتب سليم عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "لو بصينا لنص الكوباية الفاضي وقلنا هي شيرين لابسة كده ليه في حفلتها الأخيرة مش لاقية ستايلست يلبسها حاجة عدلة، وإزاي بتغني بلاي باك مش لايف، أومال عاملة حفلة ليه؟ لازم نبص كمان لنص الكوباية المليان، وهو إنها رفضت الأحاديث الإعلامية، وما غلطتش بكلام غير مسؤول كالعادة أثناء الحفل".

وتابع: "رغم إنها مش في كامل لياقتها، قررت تطلع وتشتغل،واختارت لبس يبدو مش مناسب، لكنه أفضل من إنها تلبس حاجة ضيقة تبيّن إنها مش عارفة تخس، أو تتكلم بطريقة غوغائية تخلي الناس تهاجمها".

وأضاف: "البلاي باك كان أول فقرة من الحفل، والباقي كان لايف، واضح إنها ما زالت تعبانة، وبتحاول تتعافى حتى لو ببطء، رصيدها كبير وغني، ويستحق إن الجمهور يدعيلها ترجع زي الأول وأحسن".

وقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها، وبدأت الحفل بأغنية "حبيبي نساي"، و"أنا مش بتاعة الكلام ده"، "على بالي"، "صبري قليل"، "مين اختار"، "حبيب سنيني"، "أنا في الغرام"، و"الوتر الحساس"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ويُعد هذا الحفل هو الأول للفنانة شيرين عبدالوهاب بعد انتهاء أزمتها الأخيرة مع شركة "روتانا" في أبريل الماضي.

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