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وفاة والدة الفنان هشام إسماعيل.. تعرف على موعد ومكان الجنازة

04:41 م الأحد 29 يونيو 2025

الفنان هشام إسماعيل

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كتبت- سهيلة أسامة:

رحلت عن عالمنا اليوم الأحد 29 يونيو، والدة الفنان هشام إسماعيل.

وأعلن خبر الوفاة الفنان حمزة العلي، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وكتب: "البقاء لله.. توفيت والدة أخي وصديقي الفنان هشام إسماعيل، رحمها الله وأسكنها الفردوس الأعلى".

وأشار إلى أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة.

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