إيرادات السبت.. "ريستارت" الثاني و"سيكو سيكو" بالمركز الرابع

كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 4 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: المشروع X، ريستارت، سيكو سيكو، في عز الضهر، وحققت أمس السبت 28 يونيو 2025، إيرادات بلغت 2 مليون و464 ألفا و320 جنيها، موزعة على النحو التالي..

المشروع X

احتل فيلم المشروع X المركز الأول متصدرا إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه مليونا و129 ألفا و853 جنيها.

المشروع x قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في الكتابة أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ياسمين صبري

ريستارت

وجاء فيلم "ريستارت" في المركز الثاني، محققا 925 ألفا و222 جنيها.

"ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا.

في عز الضهر

وفاز بالمركز الثالث فيلم في عز الضهر، والذي حقق 344 ألفا و132 جنيها.

"في عز الضهر" تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل، بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، جميلة عوض، شيرين رضا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

سيكو سيكو

وذهب المركز الرابع والأخير لفيلم "سيكو سيكو"، وحقق 65 ألفا و113 جنيها.

فيلم سيكو سيكو تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، بطولة طه دسوقي، عصام عمر، تارا عماد، خالد الصاوي، باسم سمرة، محمود عزب، أحمد عبدالحميد، وليد المغازي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.