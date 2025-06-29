"البلاي باك" أحدثها.. أزمات أثارت الجدل في حفلات شيرين عبد الوهاب

كتب-مصطفى حمزة:

دخلت المطربة شيرين عبدالوهاب، قوائم الأكثر رواجا في مواقع التواصل، مع تباين الآراء حول الحفل الذي قدمته ضمن فعاليات الدورة الـ 20 لمهرجان موازين في المغرب.

وشهد الحفل، إصرار بعض الجمهور على المغادرة، بسبب تقديم المطربة شيرين عبد الوهاب، أغانيها في النصف الأول، على طريقة البلاي باك.

وقدمت المطربة الحفل، بعد حوالي 7 شهور من حفلها في الكويت، والذي يدخل مع مهرجان موازين، ضمن سلسلة حفلات، أثارت الجدل حولها وهو ما نرصده هنا.

محمد رحيم

طالبت المطربة شيرين عبد الوهاب، جمهور حفلها الذي أقيم في الكويت، مساء الجمعة 29 نوفمبر 2024 بعدم تشجيعها على الكلام على المسرح، بسبب "زلات لسانها".

وقالت في طلبها "بلاش تخلوني اتكلم أنا فضيحة"، وجاءت تلك الكلمات عقب زلة لسانها، وهي تطلب من الجمهور قراءة الفاتحة للملحن الراحل محمد رحيم، وقالت "تعالوا نعمل سيئة جارية"، قبل أن تعود وتقدم اعتذارها عن الخطأ.

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، عن إحالة المطربة شيرين عبدالوهاب، بسبب الأزمة التي أثارتها "زلة لسانها" عند حديثها عن الملحن الراحل محمد رحيم، في حفلها بالكويت.

الستات والرجالة

أثارت المطربة، عواصف الغضب ضدها، عقب الحفل الذي أقيم في السعودية، في نوفمبر 2019 ووصل الأمر إلى تدشين هاشتاج بعنوان "اخرسي يا شيرين".

وبدأت الأزمة عقب تعليق لها على المسرح، إذ قالت: "طالما ما نقدرش نستغنى عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن".

وقالت في حفل ثاني لها: "المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج عشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة.. طب الرجالة دول عسل وسكر ومش عارفة إيه اللي مزعلهم فى كده، أكيد دول شوية عوانس".

أكيد في مصر

أثارت المطربة شيرين عبد الوهاب، حالة من الجدل، خلال إحيائها حفل رأس السنة عام 2019، إذ علقت على سقوط وتهشم حائط زجاجي في مقر إقامته خلال تقديم فقرتها، وقالت "عادي أنت أكيد في مصر".

وخلال حديثها بشكل عفوي مع الجمهور، قالت المطربة: "أنا خسارة في البلد دي"، وهو الأمر الذي أدى إلى قيام أحد المحامين بتقديم بلاغ ضدها لدى النائب العام.

البلهارسيا

صدر ضد المطربة شيرين عبد الوهاب، في عام 2018، حكما قضائيا بالحبس مدة 6 أشهر، وكفالة مالية بقيمة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم وإلزامها بسداد 10 آلاف جنيه كتعويض مدني و50 جنيه كأتعاب للمحاماة.

وجاء الحكم على خلفية الدعوى التي أقامها محامي ضد شيرين عبدالوهاب على خلفية تسريب فيديو لها من حفل في الشارقة، وهي ترد فيه على معجبة طلبت منها أداء أغنية "مشربتش من نيلها" لتقول أن "مياه النيل قد تصيبها بداء البلهارسيا".

وأثار تعليق الفنانة شيرين عبد الوهاب ضجة واسعة، وأصدرت نقابة المهن الموسيقية قرار إحالتها للتحقيق، وإيقافها عن الغناء قبل أن تقوم المطربة بإصدار بيان اعتذار مؤكدة على أن ما حدث كان مجرد "زلة لسان".