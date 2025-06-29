تعرف على موعد حفل كارول سماحة في بيروت

كتبت- نوران أسامة:

تستعد الفنانة اللبنانية كارول سماحة لإحياء حفل غنائي في العاصمة اللبنانية بيروت، والمقرر إقامته يوم 19 يوليو المقبل.

ونشرت كارول مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، روّجت من خلاله للحفل، وعلّقت: "هتلاقوني في حفلة غير كل الحفلات، يوم السبت 19 يوليو ببيروت".

وتابعت: "رح نغني سوا كل الأغاني اللي بتحبوا تسمعوني فيها، من الأغاني القديمة والجديدة، واللي عبالكم تسمعوها، هغنيها لأول مرة في بيروت".

يُذكر أن كارول سماحة شاركت مؤخرًا في العرض المسرحي "كلو مسموح"، والذي عُرض على خشبة "كازينو لبنان".

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