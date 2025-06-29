حافي القدمين.. وائل كفوري يطرح أغنيته الجديدة "بدي أغير فيكي العالم"

كتبت- سهيلة أسامة:

طرح الفنان اللبناني وائل كفوري أحدث أعماله الغنائية بعنوان "بدي أغير فيكي العالم"، وذلك على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وجميع المنصات الموسيقية.

ونشر كفوري مقطعًا من الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتب: "بالحب بيتغير كل العالم، بدي أغير فيكي العالم"، وظهر خلاله حافي القدمين، ما لفت أنظار جمهوره.

ويستعد وائل كفوري لإحياء حفل غنائي ضخم، يوم 18 أغسطس المقبل.

وكان كفوري طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "لآخر دقّة"، على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة.

الأغنية من كلمات وألحان رامي شلهوب، وتوزيع وميكس وماستر جمال ياسين، ومن إخراج عبدالله غانم.

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