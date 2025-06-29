غدا.. "الإعلام وثورة ٣٠ يونيو" بملتقى الهناجر الثقافي

كتبت- منال الجيوشي

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الـ١٢ لثورة ٣٠ يونيو، يقيم قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، اللقاء الشهري لملتقى الهناجر الثقافي، تحت عنوان " الإعلام وثورة ٣٠ يونيو" وذلك في السابعة والنصف من مساء غد الاثنين ٣٠ يونيو، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور .

كما يناقش الملتقى من خلال السادة المتحدثين، دور الإعلام فى عدد من قضايا الوطن في مقدمتها: "الوعي المجتمعي، والتنمية والتعمير، وبناء الإنسان المصري لتواجد أجيال واعية وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل .

يتحدث فى الملتقى الأستاذ الدكتور أشرف جلال عميد كلية الإعلام جامعة السويس، الإعلامية الدكتورة تغريد حسين وكيل وزارة الإعلام ورئيس قناة النيل الدولية سابقا، الإعلامي الكبير حسن هويدي وكيل وزارة الإعلام سابقا، الدكتورة رضوى عبد اللطيف مدير تحرير صحيفة الأخبار، المستشار خالد الكيلاني الكاتب الصحفي، الإعلامي محمد علوي المذيع بالفضائية المصرية والمستشار الإعلامي للهيئة العربية للتصنيع، الدكتورة هند هلال رئيس وحدة الإعلام الإلكتروني والرقميّ لمحافظة الشرقية .

وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل برنامج الملتقى باقة من أشهر الأغانى التي تغنى بها نجوم الطرب في مصر والوطن العربي، تقدمها المطربة آية عبد الله، وذلك بمصاحبة فرقتها الموسيقية