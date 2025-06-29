غضب جمهور "موازين".. أبرز لقطات حفل شيرين عبدالوهاب في المغرب

كتب- مصطفى حمزة:

أثارت المطربة شيرين عبدالوهاب، حالة من الجدل، عقب إحيائها حفل ختام الدورة الـ20 لمهرجان موازين بالمغرب، الذي أقيم مساء أمس السبت، ونستعرض أبرز لقطاته في السطور التالية..

- شهد الحفل، قبل وأثناء إقامته على مسرح النهضة، وقائع عديدة أثارت الجدل حول المطربة، إذ أعلنت إدارة المهرجان في البداية عن إحياء المطربة ماجدة الرومي، لحفل الختام، قبل أن يتم الإعلان لاحقا، عن تقديم المطربة شيرين عبدالوهاب للحفل.

- أثارت المطربة الجدل، بسبب عدم عقدها مؤتمر صحفي، قبل الحفل حسب المتبع مع أغلب مطربي ومطربات المهرجان.

- نشرت إدارة المهرجان، بيانا كشفت فيه عن عدم بث الحفل على الهواء مباشرة عبر القناة المغربية، على أن يتم عرض لقطات منه يتولى إخراجها المخرج اللبناني طوني قهوجي، وذلك بناء على طلب شيرين.

- شهد الحفل مغادرة العديد من الحضور مقر الحفل، بسبب تقديم المطربة شيرين عبدالوهاب، أغانيها بطريقة البلاي باك، بالنصف الأول، وهو ما اعتبروه استهزاء بهم، مرددين "مش دافعين فلوس عشان شيرين تغني بلاي باك"، كما خرجت المطربة للاستراحة أكثر من مرة، خلال تقديم الحفل.

- كما شهد الحفل قيام شيرين بدعوة إحدى معجباتها لمشاركتها تقديم أغنية "على بالي".

- وقدمت المطربة شيرين عبدالوهاب، مجموعة من أشهر أغانيها، ومنها: صبري قليل، والوتر الحساس، وكلام عينيه.

جدير بالذكر أن المطربة شيرين عبد الوهاب، أحيت الحفل بعد غياب دام 7 أشهر عن إحياء الحفلات، منذ نوفمبر 2024.