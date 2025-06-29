كتبت- منى الموجي:

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، متابعي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديوهات تكشف تفاعل جمهور المملكة مع مجموعة من النزالات العالمية المُقامة ضمن فعاليات موسم الرياض.

وعلق تركي على أكثر من فيديو، وكتب "اليوم في الرياض أقوى جمهور لـ WWE".

وشهد يوم السبت 28 يونيو 6 مواجهات عالمية، هي: كودي رودز وراندي أورتن، ريا ريبلي وراكيل رودريغيز، سامي زين وكاريون كروس، جاكوب فاتو وسولو سيكوا، أسوكا وجايد كارجيل، جون سينا وسي إم بانك.

جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ يواصل الترويج لفعاليات موسم الرياض، سواء الفنية أو الرياضية خاصة تلك المتعلقة بعالم المصارعة والتي يشارك فيها أبرز نجوم العالم.