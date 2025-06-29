وفاة عم الفنان محمد كيلاني

كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان محمد كيلاني عن وفاة عمه، حسن فتح الله كيلاني، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتب الكيلاني: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله عمي حسن فتح الله كيلاني.. برجاء الدعاء له."

يُذكر أن الفنان محمد كيلاني شارك في مسلسل "سراب"، بطولة خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، إنجي المقدم، نجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم.

مسلسل "سراب" مستوحى من المسلسل العالمي Seven Types of Ambiguity، مكون من 10 حلقات، كل حلقة تتناول وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات العمل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال، وتشارك فيه شركة "S Productions" كمنتج منفذ.

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