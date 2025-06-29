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شيرين عبدالوهاب تحقق حلم معجبة على مسرح "موازين".. ماذا فعلت؟ (فيديو)

02:07 م الأحد 29 يونيو 2025

شيرين عبدالوهاب

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كتبت- نوران أسامة:

شهد حفل الفنانة شيرين عبدالوهاب، الذي أقيم مساء أمس ضمن فعاليات مهرجان "موازين"، لفتة إنسانية مؤثرة، إذ سمحت شيرين لإحدى معجباتها بالصعود إلى المسرح والغناء معها.

وصعدت المعجبة إلى خشبة المسرح، والتقطت صورًا تذكارية مع شيرين، وشاركتها غناء أغنيتها الشهيرة "على بالي"، وسط تصفيق حار من الحضور.

وقدمت شيرين خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها، وبدأت الحفل بأغنية "حبيبي نساي"، كما غنت: "أنا مش بتاعة الكلام ده"، "على بالي"، "صبري قليل"، "مين اختار"، "حبيب سنيني"، "أنا في الغرام"، و"الوتر الحساس".

ويُعد هذا الحفل هو الأول للفنانة شيرين عبدالوهاب بعد انتهاء أزمتها الأخيرة مع شركة "روتانا" في أبريل الماضي.

وشهدت الدورة الـ20 من مهرجان "موازين" مشاركة نخبة من نجوم الغناء العربي، إذ افتتحت الفنانة كارمن سليمان فعاليات المهرجان يوم 19 يونيو، كما أحيا حفلاته: روبي، تامر عاشور، نانسي عجرم، ميريام فارس، صابر الرباعي، وكاظم الساهر.

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شيرين عبدالوهاب فعاليات مهرجان موازين حفل حلم معجبة لفتة إنسانية مؤثرة
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