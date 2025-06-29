كتبت- نوران أسامة:

تصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب مؤشرات البحث على محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، عقب إحيائها حفل ختام فعاليات الدورة الـ20 من مهرجان "موازين"، والذي أُقيم على مسرح النهضة بالمغرب.

وقدمت شيرين خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها، وبدأت الحفل بأغنية "حبيبي نساي"، وغنت: "أنا مش بتاعة الكلام ده"، "على بالي"، "صبري قليل"، "مين اختار"، "حبيب سنيني"، "أنا في الغرام"، و"الوتر الحساس".

ويُعد هذا الحفل هو الأول للفنانة شيرين عبدالوهاب بعد انتهاء أزمتها الأخيرة مع شركة "روتانا" في أبريل الماضي.

وشهدت الدورة الـ20 من مهرجان "موازين" مشاركة نخبة من نجوم الغناء العربي، إذ افتتحت الفنانة كارمن سليمان فعاليات المهرجان يوم 19 يونيو، كما أحيا حفلاته كل من: روبي، تامر عاشور، نانسي عجرم، صابر الرباعي، وكاظم الساهر.

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