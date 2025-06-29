كتب- مصطفى حمزة:

أعلن المطرب نور الشناوي، اعتذاره عن المشاركة في مهرجان الزمن الجميل، متهما إدارة المهرجان بسوء تقدير أسرة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ.

وانتقد نور، إدارة المهرجان، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "اعتذار رسمى عن حضوري لتكريم عبدالحليم في لبنان، بعتذر لكل الناس اللي كانت مستنياني بس حصل سوء تقدير لأسرة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ وبالأخص مع الأستاذ محمد شبانة ومعايا ومع أهلي".

وتابع: "وإحنا مش هنسمح أننا نتعامل بطريقة غير احترافية وأتمنى أشوفكوا في بيروت في ظروف تكون منظمة وأحسن من كده.. بعتذر من جديد".

وأعلنت إدارة مهرجان الزمن الجميل، عن افتتاحه مساء اليوم الأحد الموافق 29 يونيو، في كازينو لبنان، ومن المقرر تكريم 22 فنانا من مختلف الدول العربية، ومنهم النجمة نادية الجندي.